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23:13 (мск), источник: ТАСС

WP: Обама в июне конфиденциально предупреждал Байдена о прочности позиций Трампа

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама в конце июня в частном порядке предупреждал нынешнего американского лидера Джо Байдена о том, что позиции его оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа в качестве возможного кандидата на высший государственный пост гораздо прочнее, чем считают в Демократической партии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их сведениям, Обама озвучил свои опасения и указал на некоторые политические преимущества Трампа в июне во время обеда с Байденом в Белом доме. По мнению экс-президента Соединенных Штатов, такими преимуществами являются наличие базы преданных сторонников и лояльной «эко-системы» консервативных СМИ, а также поляризованное состояние американского общества. Собеседники газеты дали понять, что опасения Обамы обусловлены не сомнениями в «политических способностях» Байдена, а «железной хваткой» Трампа в Республиканской партии.

Обама пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Байдену переизбраться на пост президента США в 2024 году. Как отмечает The Washington Post, в Белом доме с оптимизмом восприняли это обещание, так как Обама является «самой яркой звездой» среди демократов.

Трамп намерен принять участие в президентских выборах в следующем году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии.

Во вторник спецпрокурор США Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в адрес Трампа по четырем статьям: сговор с целью обмана США, сговор против прав, сговор с целью препятствования официальным процедурам, препятствование и попытка препятствования официальным процедурам. Бывшему главе американской администрации инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на проигрыш на ноябрьских выборах 2020 года.

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