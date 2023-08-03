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14:04 (мск), источник: Известия

Путин обсудил переход чиновников РФ на авто российского производства

Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 августа.

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«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику», — напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что подобное должно быть исключено и все чиновникам РФ необходимо перейти на автомобили российского производства.

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