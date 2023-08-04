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00:00 (мск), источник: © РИА Новости

Суд решил не арестовывать Трампа

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.

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Так, прокуратура не настаивала на аресте экс-главы Белого дома, указав, что с него необходимо взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.

Суд это требование поддержал, после чего сам Трамп согласился с выдвинутыми условиями, одно из которых — сдаться в случае вынесения обвинительного решения.

Кроме того, бывшему президенту запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.

Следующее заседание по этому делу назначили на 28 августа.

Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Они попросили привлечь его к ответственности за: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав». Согласно новому заключению экс-главе Белого дома грозит более 50 лет тюрьмы.

При этом ранее ему также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, политику вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.

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