Суд решил не арестовывать Трампа

Так, прокуратура не настаивала на аресте экс-главы Белого дома, указав, что с него необходимо взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.
Суд это требование поддержал, после чего сам Трамп согласился с выдвинутыми условиями, одно из которых — сдаться в случае вынесения обвинительного решения.
Кроме того, бывшему президенту запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.
Следующее заседание по этому делу назначили на 28 августа.
Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Они попросили привлечь его к ответственности за: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав». Согласно новому заключению экс-главе Белого дома грозит более 50 лет тюрьмы.
При этом ранее ему также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, политику вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.