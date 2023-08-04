Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных

«С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня-июля потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих», — говорится в сводке.
В Минобороны уточнили, что этот показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также бойцов, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.
Кроме того, на линии боевого соприкосновения уничтожено не менее 4,9 тысячи единиц различного вооружения:
Всего за время спецоперации российские войска уничтожили 458 украинских самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11113 танков и бронемашин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, 12057 военных автомобилей.