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14:48 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. За июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек, заявили в российском Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня-июля потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих», — говорится в сводке.

В Минобороны уточнили, что этот показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также бойцов, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.

Кроме того, на линии боевого соприкосновения уничтожено не менее 4,9 тысячи единиц различного вооружения:

  • 26 самолетов;
  • 9 вертолетов;
    1831 танк и других боевых бронированных машин (из них — 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley);
  • 747 орудий полевой артиллерии и минометов (из них — 76 американских артсистем М777 и 84 САУ из Польши, США, Франции и Германии).

Всего за время спецоперации российские войска уничтожили 458 украинских самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11113 танков и бронемашин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, 12057 военных автомобилей.

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