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22:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Бывший американский президент Дональд Трамп без явки в суд отказался признавать дополнительные обвинения по делу о секретных документах, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Отмечается, что ранее он договорился с прокуратурой о том, что он не станет присутствовать на заседании суда во Флориде, где ему должны зачитать новые инкриминируемые ему статьи.

«Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях», — подчеркнул экс-лидер США.

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией.

3 августа Трамп прибыл на суд в Вашингтон, где ему должны быть огласить новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Ранее бывший американский лидер заявил в соцсетях, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Экс-президент Соединенных Штатов назвал суд над ним политическим преследованием, отметив, что этого никогда не должно было случиться в США.

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