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Спецоперация на Украине
05:30 (мск), источник: ТАСС

Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США

Посол России в Вашингтоне пояснил, что у спецоперации есть определенные цели и задачи, и ее проведение не зависит от внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине не зависит от каких-либо «внутриполитических раскладов» в США, Москва достигнет своих целей. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Обратили внимание на инсинуации местных СМИ со ссылкой на американских и европейских официальных лиц о том, что Россия намерена-де затягивать спецоперацию до проведения в США президентских выборов — 2024, связывая с их итогами некие “надежды” на ослабление поддержки киевского режима, — отметил дипломат. — Наши действия не зависят от внутриполитических раскладов в Соединенных Штатах. У СВО четкие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения».

«Рекомендовали бы тем, кто пытается спекулировать на данной теме, сосредоточиться на другом, — подчеркнул Антонов. — Западу и прежде всего США следует осознать бесперспективность поставок режиму [президента Украины Владимира] Зеленского вооружений, поощрения его террористической деятельности, избавиться от иллюзий относительно нанесения России стратегического поражения. Отказаться от планов передачи Киеву истребителей F-16, которые могут оснащаться для доставки ядерного оружия, и обучения украинских пилотов. Подобный шаг привел бы к неприемлемой эскалации и повышению ядерных рисков».

«Чем скорее администрация одумается, тем раньше появятся шансы на дипломатическое разрешение украинского кризиса и восстановление мира и справедливости в регионе, — добавил посол. — Вопросы гарантий безопасности нашего государства, суверенитета Российской Федерации имеют для всех россиян абсолютную ценность».

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