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Спецоперация на Украине
16:38 (мск), источник: РИА Новости

Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина накануне объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов, сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на уведомление государственного учреждения «Госгидрография».

Источник: © РИА Новости

«Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань», — уточнило издание.

Как добавили в сообщении, основанием объявления служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.

Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива, предположительно, при атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, из него откачивают воду. В ведомстве уточнили, что поврежденный танкер находится у входа в южную часть пролива.

По информации украинского издания УНН, за нападением стоит Служба безопасности Украины. Для атаки использовался надводный дрон с 450 килограммами тротила.

Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.

Во время загрузки произошла ошибка.
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