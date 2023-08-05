Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов

«Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань», — уточнило издание.
Как добавили в сообщении, основанием объявления служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.
Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива, предположительно, при атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, из него откачивают воду. В ведомстве уточнили, что поврежденный танкер находится у входа в южную часть пролива.
По информации украинского издания УНН, за нападением стоит Служба безопасности Украины. Для атаки использовался надводный дрон с 450 килограммами тротила.
Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.