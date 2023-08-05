Ливия выступила против военных, совершивших переворот в Нигере

Об этом аль-Манфи заявил при получении послания от президента Нигерии относительно ситуации в Нигере.
По данным пресс-службы, аль-Манфи «приветствовал план по укреплению координации между дружественными странами в регионе и в Африке ради сохранения стабильности и мира, а также обязался не признавать антиконституционный переворот против законно избранной власти в Нигере».
Он подтвердил важность поддержки усилий соседних с Нигером стран — Ливии, Алжира и Чада вместе со странами-участницами ЭКОВАС для возвращения ситуации в Нигере под контроль законно избранной власти.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества».