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03:10 (мск), источник: ТАСС

Алжир выступил против военного вмешательства в Нигере

Алжирский президент Абдельмаджид Теббун заявил, что возможная интервенция в Нигере будет являться прямой угрозой его стране.

Источник: AFP 2023

РАБАТ, 6 августа. /ТАСС/. Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Республику Нигер, где в результате совершенного 26 июля мятежа был отстранен от власти глава государства Мохамед Базум. Об этом заявил в субботу вечером алжирский президент Абдельмаджид Теббун в интервью национальному телевидению.

«Размахивание военной интервенцией в Нигере является прямой угрозой Алжиру, и мы полностью и категорически ее отвергаем», — подчеркнул глава государства. «Проблемы должны решаться мирным путем», — продолжил он, говоря о происходящих в Нигере событиях.

«Произошел переворот [в Нигере]. И мы подтвердили, что выступаем за конституционную законность. И надо вернуться к этой законности. Мы готовы им помочь», — добавил Теббун.

4 августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

Алжир расположен рядом с Нигером, имеет с ним общую сухопутную границу протяженностью более 950 км.

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