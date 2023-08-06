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10:20 (мск), источник: ТАСС

Захарова: установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала суть киевского режима

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что установка герба-трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР в очередной раз продемонстрировала сущность киевского режима.

Источник: Reuters

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, работы должны быть завершены к Дню независимости, который отмечается 24 августа. Герб СССР отправят на хранение в музей.

Монументальная скульптура «Родина-мать» расположена на правом берегу Днепра. Ее открыли на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. После 2015 года в рамках так называемой декоммунизации на Украине возникла идея заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ.

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