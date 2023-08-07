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13:00 (мск), источник: Ведомости

СМИ: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — утверждает источник агентства.

Источник назвал Эрдогана «единственным мировым лидером», который пользуется «искренним доверием» и Владимира Путина, и президента Украины Владимира Зеленского, а также поддерживает контакт с ними и «делает все, чтобы в регионе воцарился мир».

2 августа лидеры России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. 4 августа стало известно, что Анкара рассчитывает, что президент России посетит Турцию в августе.

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