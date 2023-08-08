18:58 (мск), источник: © РИА Новости
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля.
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«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита “Россия — Африка” в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами», — говорится в сообщении. Как уточняется, в продолжение состоявшейся 29 июля отдельной встречи Путина и Рамафосы обсужден ряд вопросов сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.
Также отмечается, что лидеры обоюдно настроены на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке, включая подготовку к предстоящему