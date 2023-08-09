На «Армии-2023» впервые покажут комплексы «Ярс» и «Авангард»

«Впервые на открытой площадке конгрессно-выставочного центра “Патриот” будет представлена широкая линейка вооружения, военной и специальной техники РВСН. Учитывая многочисленные обращения и пожелания постоянных посетителей форума и ветеранов ракетных войск, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК “Тополь” впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса “Ярс”. Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН», — сказал Каракаев в интервью газете «Красная Звезда».
Кроме того по словам генерала, публике впервые покажут разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», размещенный на специальном транспортно-перегрузочном агрегате. «Можно с уверенностью сказать, что представляемые новинки станут центром притяжения статической экспозиции», — сказал командующий РВСН.
Он также сообщил, что на форуме презентуют машину дистанционного разминирования «Листва», с помощью которой обеспечивается проходимость дорог для своевременного маневра ракетных подразделений при выполнении задач боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.
Основой комплекса «Авангард» является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду, что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.