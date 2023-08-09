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01:55 (мск), источник: © РИА Новости

На «Армии-2023» впервые покажут комплексы «Ярс» и «Авангард»

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пусковая установка мобильного комплекса «Ярс» Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и разгонный блок новейшего комплекса «Авангард» будут впервые продемонстрированы на форуме «Армия-2023», сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном парке «Патриот».

Источник: © РИА Новости

«Впервые на открытой площадке конгрессно-выставочного центра “Патриот” будет представлена широкая линейка вооружения, военной и специальной техники РВСН. Учитывая многочисленные обращения и пожелания постоянных посетителей форума и ветеранов ракетных войск, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК “Тополь” впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса “Ярс”. Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН», — сказал Каракаев в интервью газете «Красная Звезда».

Кроме того по словам генерала, публике впервые покажут разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», размещенный на специальном транспортно-перегрузочном агрегате. «Можно с уверенностью сказать, что представляемые новинки станут центром притяжения статической экспозиции», — сказал командующий РВСН.

Он также сообщил, что на форуме презентуют машину дистанционного разминирования «Листва», с помощью которой обеспечивается проходимость дорог для своевременного маневра ракетных подразделений при выполнении задач боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Основой комплекса «Авангард» является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду, что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.

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