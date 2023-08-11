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20:30 (мск), источник: Ведомости

Минюст США назначил Вайса спецпрокурором по делу сына Байдена

В США назначили Дэвида Вайса специальным прокурором для расследования уголовного дела в отношении сына президента страны Джо Байдена Хантера. Об этом объявил министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд, заявление опубликовано на сайте минюста США.

Источник: Reuters

«Вайс сообщил мне, что его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как специальному прокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность», — сказал Гарленд в видеообращении.

До этого Вайс расследовал дело Байдена в статусе прокурора.

В отношении Хантера Байдена выдвинуты федеральные обвинения о нарушении налогового и антиотмывочного законодательств в при осуществлении деловых операций.

В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017—2018 гг. В итоге он заключил сделку со следствием, признавшись в неуплате налогов.

Кроме того, Байдена обвиняют в незаконном приобретении и хранении револьвера в 2018 г., в то время, когда он принимал наркотические препараты. Уточнялось, что сын президента соврал об этом при заполнении официального бланка при покупке оружия, за что ему по закону грозит до 10 лет тюрьмы. Байден-младший также заключил сделку со следствием и пообещал больше не владеть оружием и не принимать наркотики в течение двух лет.

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