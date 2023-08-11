Минюст США назначил Вайса спецпрокурором по делу сына Байдена

«Вайс сообщил мне, что его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как специальному прокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность», — сказал Гарленд в видеообращении.
До этого Вайс расследовал дело Байдена в статусе прокурора.
В отношении Хантера Байдена выдвинуты федеральные обвинения о нарушении налогового и антиотмывочного законодательств в при осуществлении деловых операций.
В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017—2018 гг. В итоге он заключил сделку со следствием, признавшись в неуплате налогов.
Кроме того, Байдена обвиняют в незаконном приобретении и хранении револьвера в 2018 г., в то время, когда он принимал наркотические препараты. Уточнялось, что сын президента соврал об этом при заполнении официального бланка при покупке оружия, за что ему по закону грозит до 10 лет тюрьмы. Байден-младший также заключил сделку со следствием и пообещал больше не владеть оружием и не принимать наркотики в течение двух лет.