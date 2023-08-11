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11 августа, источник: © РИА Новости

Конгрессмен внес резолюцию об импичменте Байдену

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США, республиканец Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену.

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«Резолюция об импичменте Джозефа Байдена, президента США, за тяжкие преступления и проступки», — говорится в документе, опубликованном на сайте законодателя.

Стюби предлагает объявить Байдену импичмент за якобы совершенные президентом «злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество», указывая, что глава государства был вовлечен в бизнес членов своей семьи и принимал деньги от иностранцев.

Другой статьей, по которой следует объявить импичмент, законодатель указывает «препятствование правосудию», связанное с якобы противодействию расследованию против сына американского лидера Хантера Байдена. Как указывает Стюби, «мошенничество» — третья статья импичмента — заключалось в обмане инвесторов.

Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.

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