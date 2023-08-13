Мейн-кун прогнал медведя со двора и попал на видео Он гнал хищника до самого леса
Фоторепортажи
16Жара в мире
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
11:16 (мск), источник: РБК

Bild узнал об отправке Германией на Украину новых «супердронов»

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца этого года передаст украинской армии разведывательные беспилотники Luna NG, пишет Bild со ссылкой на источники. Издание называет аппараты «супердронами», которые способны «видеть и слышать». Украина получит новые беспилотники Luna NG с возможностью бесшумного запуска на любой местности и полетов на высоте 5 км. Они могут выполнять разведывательные и ударные задачи.

Источник: Rheinmetall AG

В комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является более усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств. Luna NG выполняет разведывательные функции, однако ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие.

Беспилотник весит 40 кг, время полета — 6−8 часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии 100 км и на высоте до 5 км. Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, а управление автоматизировано настолько, что управлять им чрезвычайно просто, предыдущий опыт управления беспилотниками для этого не требуется, говорится на сайте производителя.

Стоимость контракта не раскрывается. Однако в 2019 году бундесвер сообщал о планах закупить девять систем Luna NG за €130 млн. Планировалось, что первые устройства будут развернуты в немецкой армии в том же году.

Rheinmetall планирует в течение трех месяцев открыть на Украине завод по выпуску бронетехники. Весной руководство концерна уточняло, что возведение объекта будет стоить €200 млн, его мощность составит 400 машин в год. В Берлине рассказывали о планах защитить завод от возможных ударов со стороны России.

Российская сторона критикует поставки западного оружия на Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предлагал Rheinmetall «прислать точные координаты будущего завода».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На северо-западе Москвы произошел взрыв после сообщений о дроне
Момент падения беспилотника в Москве. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта