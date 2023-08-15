Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов

Обвинения в отношении экс-главы государства включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и другие.
Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинуты в отношении его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника и бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.
В общей сложности ответчиками по данному делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.
В понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что прокуратура Джорджии выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся якобы снимками с сайта суда. Впоследствии их достоверность была официально опровергнута.
Днем ранее телеканал CNN проинформировал, что прокуроры в Джорджии, расследующие предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года, получили свидетельства причастности близких к Трампу лиц к нарушениям в избирательном процессе в одном из округов штата.
Экс-президенту ранее предъявили уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, а также махинациях при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», а также «сговор против прав».
Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.