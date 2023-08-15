Первых лауреаток конкурсов красоты показали на фото А вы знали, что первое соревнование прошло более 100 лет назад?
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
06:41 (мск), источник: © РИА Новости

Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года, следует из обнародованного обвинительного заключения.

Источник: AP 2023

Обвинения в отношении экс-главы государства включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и другие.

Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинуты в отношении его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника и бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.

В общей сложности ответчиками по данному делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.

В понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что прокуратура Джорджии выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся якобы снимками с сайта суда. Впоследствии их достоверность была официально опровергнута.

Днем ранее телеканал CNN проинформировал, что прокуроры в Джорджии, расследующие предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года, получили свидетельства причастности близких к Трампу лиц к нарушениям в избирательном процессе в одном из округов штата.

Экс-президенту ранее предъявили уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, а также махинациях при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», а также «сговор против прав».

Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поляки разбежались с пляжей при виде России
Европейская страна внезапно собралась делить Украину
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Трамп Дональд