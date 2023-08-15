В КНДР заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове

«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
18 июля агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии сообщило, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты. 12 июля минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР, которая упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны, примерно в 250 км от острова Окусири.
По информации ведомства, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета дальностью более 5500 км. В минобороны Японии уточнили, что это уже 14-й запуск КНДР такого вооружения. Время полета ракеты тогда составило 74 минуты, что является рекордом.
10 июля в минобороны КНДР сообщили, что в период со 2 по 9 июля самолеты-разведчики ВВС США несколько раз нарушали воздушное пространство республики. Минобороны КНДР также напомнило о недавнем заявлении оборонного ведомства США, в котором оно сообщило о попытке ввода стратегической атомной подводной лодки в оперативную зону на Корейском полуострове. Их размещение на полуострове станет первым размещением стратегического ядерного оружия с 1981 г. По словам представителя минобороны КНДР, эти действия создают «опасную ситуацию, которая еще больше обостряет военную напряженность в регионе» и приближается «к переломной точке ядерного конфликта из-за провокационных военных действий США».