Посол Ирана заявил о готовности отменить визовое сообщение с Россией

«Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Иране полностью готовы к этому шагу — отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», — сказал иранский посол в интервью «Известиям».
Посол полагает, что россиянам было бы интересно приехать зимой на южное побережье Персидского залива, южные острова, а также пустыни в центральной части Ирана.
Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Ираном заключили 1 июля 2021 года. В рамках соглашения иранцы и россияне могут приезжать в другую страну без виз туристической группой до 50 человек не более, чем на 15 дней. Безвизовый групповой туристический обмен между странами запустили 1 августа.