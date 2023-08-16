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07:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол Ирана заявил о готовности отменить визовое сообщение с Россией

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранские власти готовы пойти на отмену визового режима с Россией. Посол отметил, что Иран и Россия в «самом начале пути» реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Несмотря на это, по его словам, иранские власти уже работают над полной отменой визового режима.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Иране полностью готовы к этому шагу — отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», — сказал иранский посол в интервью «Известиям».

Посол полагает, что россиянам было бы интересно приехать зимой на южное побережье Персидского залива, южные острова, а также пустыни в центральной части Ирана.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Ираном заключили 1 июля 2021 года. В рамках соглашения иранцы и россияне могут приезжать в другую страну без виз туристической группой до 50 человек не более, чем на 15 дней. Безвизовый групповой туристический обмен между странами запустили 1 августа.

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