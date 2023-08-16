Медведев во время осмотра трофеев: мы научились противостоять технике НАТО

В числе показанных ему вооружений:
Кроме того, Медведеву показали переносные гранатометы и противотанковые комплексы, противогазы, защитные костюмы, медицинские препараты и дозиметры, а также американские тактические аптечки и средства связи западного производства.
«Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные», — заключил Медведев по итогам осмотра.
Во время посещения выставки зампред российского Совбеза также выразил мнение, что Запад не хочет мирных переговоров по Украине. «Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция… Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов», — убежден Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС).
На форуме «Армия-2023» проводится выставка трофеев с российской военной операции на Украине. Там представлено более 870 образцов вооружения. В июле Госдума поддержала идею установить разбитую в боях западную технику у посольств стран, направляющих ее на Украину. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о готовности рассказать партнерам о слабых сторонах западной техники.