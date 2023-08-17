Ученые определили факторы развития любопытства у обезьян Любопытство у орангутанов в дикой природе схоже с тем, что мы наблюдаем у людей
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Главные новости к вечеру 17 августа
22:02 (мск), источник: ТАСС

Турция предупредила РФ о риске роста напряженности в связи с досмотром судна в Черном море

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Анкара предупредила Москву о риске роста напряженности в Черном море в случае повторения ситуаций, подобных досмотру российскими военными сухогруза «Шюкрю Окан». Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: AP 2023

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — говорится в сообщении.

В администрации при этом отметили, что, «хотя владельцем судна “Шюкрю Окан” является турок, это не судно под турецким флагом», и именно «флаг судна является определяющим с точки зрения международного права». Помимо этого, в сообщении уточняется, что проверка сухогруза произошла «не во внутренних водах Турции, а в международных».

Администрация сделала данное заявление в связи с тем, что некоторые турецкие политики и пользователи в соцсетях начали обращаться к властям с просьбой прояснить ситуацию с якобы отсутствием реакции Анкары на инцидент с проверкой судна. В частности, с таким обращением выступил ранее председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Центр по борьбе с дезинформацией назвал такие утверждения манипуляциями.

В Минобороны РФ сообщили, что 13 августа экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз «Шюкрю Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. В оборонном ведомстве сообщили, что в ходе досмотра работа инспекционной группы осуществлялась профессионально и в соответствии с требованиями международных документов. Досмотр проводился «на предмет проверки наличия запрещенных грузов».

Как заявил телеканалу CNN представитель компании-судовладельца, по итогам досмотра капитан сухогруза подписал бумагу о том, что судну не было причинено «никакого ущерба и повреждений», никакой груз изъят не был.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия