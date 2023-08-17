Турция предупредила РФ о риске роста напряженности в связи с досмотром судна в Черном море

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — говорится в сообщении.
В администрации при этом отметили, что, «хотя владельцем судна “Шюкрю Окан” является турок, это не судно под турецким флагом», и именно «флаг судна является определяющим с точки зрения международного права». Помимо этого, в сообщении уточняется, что проверка сухогруза произошла «не во внутренних водах Турции, а в международных».
Администрация сделала данное заявление в связи с тем, что некоторые турецкие политики и пользователи в соцсетях начали обращаться к властям с просьбой прояснить ситуацию с якобы отсутствием реакции Анкары на инцидент с проверкой судна. В частности, с таким обращением выступил ранее председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Центр по борьбе с дезинформацией назвал такие утверждения манипуляциями.
В Минобороны РФ сообщили, что 13 августа экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз «Шюкрю Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. В оборонном ведомстве сообщили, что в ходе досмотра работа инспекционной группы осуществлялась профессионально и в соответствии с требованиями международных документов. Досмотр проводился «на предмет проверки наличия запрещенных грузов».
Как заявил телеканалу CNN представитель компании-судовладельца, по итогам досмотра капитан сухогруза подписал бумагу о том, что судну не было причинено «никакого ущерба и повреждений», никакой груз изъят не был.