Ученые определили факторы развития любопытства у обезьян Любопытство у орангутанов в дикой природе схоже с тем, что мы наблюдаем у людей
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
07:16 (мск), источник: Коммерсантъ

«Росконгресс»: США в первом квартале нарастили импорт удобрений из РФ на 127%

По итогам первого квартала импорт удобрений из России в США достиг $596 млн. Это на 127,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее ($262 млн), говорится в исследовании «Росконгресса». По его данным, США входят в тройку главных экспортеров российских удобрений, уступая Индии и Бразилии. Объемы покупок нарастили все три страны.

Источник: AP 2023

Сильнее всего выросли поставки в Индию, которые достигли почти $708 млн. В первом квартале 2021 года в эту страну было отгружено удобрений на $78 млн.

При этом доля России на европейском рынке за последние годы значительно уменьшилась, и ее место занимают поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго, США. «Ожидается, что страна сохранит ведущие позиции на рынках Латинской Америки и в Индии, на которую приходится 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе», — сказано в исследовании (цитата по «РИА Новости»).

Российские производители удобрений по итогам семи месяцев нарастили выпуск на 3%, отчасти за счет роста спроса на внутреннем рынке. С 1 сентября химическим компаниям грозит рост экспортной пошлины, от которой особенно пострадают производители фосфорных и сложных удобрений, что может увеличить конкуренцию на внутреннем рынке. Мировые цены на удобрения в первом полугодии снижались на фоне падения цен на газ.

Лаура Кеффер

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Директор ОСК объяснил, почему корабли считаются недвижимостью
Подоляк сделал заявление об отказе от территорий ради членства в НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
сельское хозяйство