WP: часть Конгресса США выступила против помощи Украине из-за оценки наступления

По данным издания, разведка подготовила оценку украинского контрнаступления, которая дошла до конгрессменов и вызвала среди них разногласия по вопросу дальнейшей поддержки Украины. В документе говорится, что украинская армия не сможет дойти до «ключевого» города Мелитополь в Запорожской области.
Как сообщили источники газеты, после знакомства с такой оценкой некоторые республиканцы выступают против решения президента Джо Байдена выделить еще $20 млрд на помощь Украине. Вместе с тем другие республиканцы и в меньшей степени демократы упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощное оружие раньше.
Недавно Джо Байден направил запрос в Конгресс о выделении дополнительных средств для помощи Украине. В запросе промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, опубликованном офисом американского президента, в отдельном разделе «Украина и международные нужды» на военную, финансовую и гуманитарную помощь Джо Байден предлагает выделить $24 млрд.