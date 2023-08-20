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21:24 (мск), источник: © РИА Новости

Трамп должен сдаться властям в четверг или пятницу, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в четверг или пятницу «сдастся» властям штата Джорджия, где против него выдвинуты уголовные обвинения, передает телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник.

Источник: Reuters

В пятницу истекает срок, когда Трамп обязан явиться в тюрьму округа Фултон вместе с еще 18 фигурантами дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата.

«Трамп сдастся в тюрьме округа Фултон в следующий четверг или пятницу», — цитирует CNN анонимного представителя правоохранительных органов.

По данным CNN, никто из подельников Трампа в тюрьме пока не зарегистрирован.

В ходе трех предыдущих процессов Трамп также «сдавался» властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент отказывался признавать свою вину.

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Трамп Дональд