Трамп договорился об освобождении под залог

Уточняется, что сумма по 12 из предъявленных обвинений составит по десять тысяч долларов. Еще по одному пункту предусматривается залог в 80 тысяч долларов.
«Итого 200 тысяч долларов», — говорится в документе.
Отмечается, что экс-глава государства может внести залог наличными или через поручительство. Кроме того, от политика по-прежнему ждут согласованной ранее явки в суд.
В прошлый вторник стало известно, что большое жюри в Джорджии предъявило Трампу обвинения в предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Они включают в себя 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога, подачу ложных документов и другие.
Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.
Прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом: помимо обвинительного заключения, большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.
Неясно, будет ли Трамп действительно заключен под стражу или вопрос с условиями его освобождения решит суд, как это было в рамках трех предыдущих процессов. Но, согласно американскому законодательству, если политика действительно посадят за решетку, охранять его там будут агенты секретной службы.