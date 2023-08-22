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14:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: переговоры Эрдогана с Путиным по зерновой сделке могут пройти в России

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в РФ, утверждает телеканал NTV со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения [по возобновлению зерновой сделки]», — приводит слова источника телеканал.

Между тем накануне источник ТАСС сообщал, что проведение встречи Эрдогана и Путина на турецкой территории маловероятно. Как сообщили ТАСС в пресс-службе турецкого лидера, какой-либо определенности относительно планов проведения переговоров лидеров на данный момент нет, администрация турецкого президента обещает «проинформировать СМИ, как только будет конкретика».

Эрдоган в конце июля говорил, что надеется на встречу с Путиным в августе, причем в Турции. Позднее он повторял, что такие планы все еще в разработке. О возможности проведения такого саммита 12 августа сообщал и телеканал A haber, уточняя, что переговоры могут состояться до конца августа и что Эрдоган ждет Путина в Турции, но есть и вариант с поездкой турецкого лидера в Россию.

В Telegram-канале Shot 16 августа появилась информация со ссылкой на источники, что Путин и Эрдоган могут встретиться 31 августа, при этом место переговоров не уточнялось.

3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что место и точная дата встречи президентов будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков заявил, что «место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция». Путин отмечал, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты, добавил Песков.

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