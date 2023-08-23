Владимир Путин выступил на саммите БРИКС

Начиная свое выступление Владимир Путин заявил, что БРИКС утвердилась на мировой арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется. Он подчеркнул, что страны—члены БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма. По словам Владимира Путина, именно стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело «к тяжелому кризису на Украине».
Президент России также выразил благодарность коллегам по БРИКС, которые «принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами». Ранее ЮАР и Китай представили свои мирные планы, направленные на завершение боевых действий на Украине.
Владимир Путин также отметил, что во время председательства в БРИКС в 2024 году Россия будет способствовать выполнению всех принятых сегодня решений, в том числе по расширению объединения. «В ходе нашего председательства мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения», — сказал он.
Открывая пленарное заседание в рамках 15-го саммита БРИКС, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что мировые финансовые системы все чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании. «Мы обеспокоены тем, что мировые финансовые системы все чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании», — сказал Рамафоса. Он также отметил, что страны БРИКС будут обсуждать расчеты в национальных валютах.
В ходе пленарной сессии с докладом выступит президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф. Доклад о работе Делового форума БРИКС представит председатель Делового совета ЮАР Бусисиве Мабуза. Участники сессии также заслушают отчет женского делового альянса БРИКС. По итогам саммита руководители стран БРИКС рассмотрят положения ключевого документа саммита — Йоханнесбургской декларации.