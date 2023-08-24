США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова

Помимо ограничений в отношении «Артека» санкции введены против руководителя лагеря Константина Федоренко.
Санкции также коснулись уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, командира специального полка полиции имени Кадырова Замида Чалаева и председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, уполномоченных по правам ребенка в Белгородской, Ростовской, Калужской областях Галины Пятых, Ирины Черкасовой и Ирины Агеевой, а также ректора Севастопольского госуниверситета Владимира Нечаева. Помимо этого, в SDN-лист включены лица, которые отмечены как граждане Украины. В частности, это начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Севастополя Владимир Коваленко и министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.
Президент США Джо Байден в заявлении по случаю Дня независимости Украины объявил о новых санкциях против России. Он уточнил, что ограничения будут направлено на то, чтобы «привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях» украинских детей.
В июле в отношении «Артека» санкции ввела Великобритания. В качестве причины для этого решения была названа поддержка «принудительной депортации украинских детей» в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил Лондон за это и назвал решение «верхом маразма».
Западные страны неоднократно обвиняли Россию в «похищении» украинских детей. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными, так как Москва эвакуировала детей из зоны боевых действий и все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей». Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнял, что имена и координаты нахождения детей, эвакуированных с Украины в Россию из зоны боевых действий, известны и не скрываются.