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11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликовано официальное тюремное фото Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю страны главой государства — бывшим или действующим, — которого сфотографировали при аресте. Так называемый магшот — официальное тюремное фото — распространил офис шерифа округа Фултон. Снимок опубликован в Telegram-канале РИА Новости: США.

Источник: AP 2023

Отмечается, что в предыдущих трех случаях Трампа при аресте не фотографировали.

Ранее Трамп был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Арест носил формальный характер, вскоре Трампа освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. После прохождения процедуры ареста экс-президент США назвал произошедшее «пародией на правосудие».

Суд Джорджии решил начать разбирательство по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября текущего года.

Ранее Трамп заявил, что с гордостью будет готов пойти под арест по обвинению в попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Как уточнялось, во время трех предыдущих судебных процессов американский политик «шел под арест» властей, когда его быстро отпускали без накладывания каких-либо ограничений. Предполагается, что экс-президент собирается провести похожий сценарий и в штате Джорджия.

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Трамп Дональд