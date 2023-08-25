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14:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время. По его словам, они обсудят зерновую сделку, а также строительство газового хаба и АЭС «Аккую».

Источник: РИА "Новости"

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро… Уже она готовится, готовится весьма плотно», — сообщил Дмитрий Песков на брифинге. Он уточнил, что дату и место встречи объявят в ближайшее время.

«Наряду с зерновой сделкой лидеры могут обсудить газовый хаб в качестве одной из приоритетных тем. Также они, как ожидается, обсудят ход строительства АЭС “Аккую” в Турции. Анкара придает большое значение этим проектам», — добавил пресс-секретарь.

Президенты договорились о личной встрече по телефону 2 августа. Турецкая сторона рассчитывает, что встреча лидеров двух стран пройдет в конце августа или начале сентября на ее территории. Дмитрий Песков говорил, что место еще не согласовано и что это необязательно будет Турция. Вчера ТАСС со ссылкой на источники писал, что Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести встречу с Владимиром Путиным в Сочи, 4 сентября.

Анастасия Ларина

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