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11:10 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил Южную Осетию с 15-летием признания независимости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой президента Южной Осетии Алана Гаглоева с 15-й годовщиной международного признания независимости республики, отметив, что отношения между двумя странами вышли на уровень союзничества и интеграции.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости вашей страны… Отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности. Отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и интеграции», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул важность для России реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты югоосетинского народа.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Южная Осетия будут и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях и развивать партнерское взаимодействие на международной арене.

«От души желаю Вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мира, счастья и благополучия», — заключил президент.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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