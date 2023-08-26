12:06 (мск), источник: RT на русском
Медведев сравнил политику Обамы и Байдена
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT сравнил политику экс-президента США Барака Обамы и нынешнего главы Соединённых Штатов Джо Байдена.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«В тот период, когда президентом был Барак Обама, прагматизма было больше. Но я напомню, что, когда был грузинский конфликт, президентом был Джордж Буш, это отдельная страница. Когда президентом стал Обама, действительно, возникла напряжённость, связанная с ситуацией на Украине, потом появился Крым, который вернулся в состав России, были введены санкции, но уже в этот период с ним работал Владимир Владимирович. Но факт в том, что… во всяком случае с точки зрения прагматизма — его у Барака Обамы было больше, чем у Байдена», — заявил он.
Как отметил Медведев, он связывает это с двумя моментами. Во-первых, по его мнению, интеллектуальные способности «у Обамы повыше, чем у Байдена». Во-вторых, глубочайшая вовлечённость нынешнего президента США, который в 2014 году был вице-президентом, в «украинский расклад», что, как подчеркнул Медведев, само по себе является позорным для руководителя США.
«Ведь ему, как вице-президенту, действительно было поручено Обамой заниматься Украиной. Как он ей позанимался? Во-первых, он постоянно давал дурацкие инструкции украинцам, а, во-вторых, он отправил туда своего сынка, для того чтобы он там зарабатывал деньги. И он, в общем, неплохо так поднял, как говорят в нашей стране», — указал зампред российского Совбеза.
Медведев подчеркнул, что Байден вовлечён в украинский вопрос ментально, политически и экономически — он превратился в заложника Украины.
«Это его политический курс, что очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжёлой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть. И всему этому есть одна причина — глубочайшая вовлечённость семьи Байдена в украинский расклад», — заключил он.
Медведев добавил, что, конечно, в США все всё видят, но Соединённые Штаты превратились «в очень специфичное государство». Так, например, там бывшего президента США Дональда Трампа признают обвиняемым, чтобы воспрепятствовать его участию в новых выборах. Также в настоящий момент в американском обществе колоссальный разлад между элитой.
«И это столкновение между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом, к которому относится Демократическая партия, на самом деле разорвало Америку на части. Америка сейчас находится в состоянии внутреннего разлада, Америка конфликтует сама с собой», — отметил он.
Ранее Медведев высказался о параллелях между конфликтом 2008 года в Грузии и нынешней СВО на Украине.