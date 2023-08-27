На выборах президента Зимбабве переизбрался Мнангагва, пишут СМИ

«Мнангагва Эммерсон Дамбудзо, представитель партии ZANU-PF, объявляется должным образом избранным президентом Республики Зимбабве», — приводит агентство слова председателя комиссии Присциллы Чигумбы.
Она также отметила, что Мнангагва набрал 52,6 процента голосов. Его главный конкурент — лидер оппозиционной партии страны «Гражданская коалиция за перемены» (CCC) Нельсон Чамиса — набрал 44 процента. Таким образом, первый набрал более 2,3 миллиона голосов, в то время как второй — более 1,9 миллиона, добавила Чигумба.
Согласно Франс Пресс, явка на выборах составила 69 процентов.
В свою очередь представители партии CCC заявили, что отвергают результаты выборов после победы своего оппонента.
«(Мы отвергаем — Прим. ред.) любые результаты, поспешно собранные без надлежащей проверки», — приводит агентство Рейтер слова оппозиционеров.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возглавляет правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF), он занял пост президента в ноябре 2017 года после отставки предыдущего главы государства Роберта Мугабе.