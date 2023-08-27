Ученые выявили механизмы принятий решений в мозге Мозг «перелистывает» варианты во время выбора лучшего
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Спецоперация на Украине
01:06 (мск), источник: © РИА Новости

На выборах президента Зимбабве переизбрался Мнангагва, пишут СМИ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на избирательную комиссию.

Источник: © РИА Новости

«Мнангагва Эммерсон Дамбудзо, представитель партии ZANU-PF, объявляется должным образом избранным президентом Республики Зимбабве», — приводит агентство слова председателя комиссии Присциллы Чигумбы.

Она также отметила, что Мнангагва набрал 52,6 процента голосов. Его главный конкурент — лидер оппозиционной партии страны «Гражданская коалиция за перемены» (CCC) Нельсон Чамиса — набрал 44 процента. Таким образом, первый набрал более 2,3 миллиона голосов, в то время как второй — более 1,9 миллиона, добавила Чигумба.

Согласно Франс Пресс, явка на выборах составила 69 процентов.

В свою очередь представители партии CCC заявили, что отвергают результаты выборов после победы своего оппонента.

«(Мы отвергаем — Прим. ред.) любые результаты, поспешно собранные без надлежащей проверки», — приводит агентство Рейтер слова оппозиционеров.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возглавляет правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF), он занял пост президента в ноябре 2017 года после отставки предыдущего главы государства Роберта Мугабе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе
Немцы подняли на смех приунывшую из-за России Бербок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта