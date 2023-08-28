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14:20 (мск), источник: ТАСС

Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ECOWAS в Нигере

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Франция настроена решительно поддерживать любые усилия ECOWAS, в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время выступления на ежегодной конференции послов страны.

Источник: Reuters

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ECOWAS», — сказал Макрон.

25 августа военные, которые в конце июля устроили в Нигере переворот и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума, потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман выдают «исключительно законные власти Нигера».

По данным Al Arabiya, 27 августа сторонники военных провели демонстрацию у французской военной базы в столице Нигера. Протестующие потребовали от Франции покинуть территорию африканского государства. По информации канала, военнослужащие и сотрудники полиции Нигера усилили в воскресенье свое присутствие около французского посольства.

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