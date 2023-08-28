Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ECOWAS в Нигере

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ECOWAS», — сказал Макрон.
25 августа военные, которые в конце июля устроили в Нигере переворот и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума, потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман выдают «исключительно законные власти Нигера».
По данным Al Arabiya, 27 августа сторонники военных провели демонстрацию у французской военной базы в столице Нигера. Протестующие потребовали от Франции покинуть территорию африканского государства. По информации канала, военнослужащие и сотрудники полиции Нигера усилили в воскресенье свое присутствие около французского посольства.