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21:45 (мск), источник: ТАСС

Алиев назвал Макрону условие для открытия движения по Лачинской дороге

Движение по дороге разрешат после открытия альтернативного маршрута Агдам — Ханкенди, сообщил президент Азербайджана.

Источник: Reuters

БАКУ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Азербайджана могут разрешить использование Лачинской дороги, связывающей Армению с Карабахом, после открытия альтернативного маршрута Агдам — Ханкенди. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«29 августа президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Стороны обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги и дороги Агдам — Ханкенди. Президент Алиев подчеркнул, что после открытия дороги Агдам — Ханкенди дорога Лачин — Ханкенди может использоваться при соблюдении таможенного и пограничного режима», — отмечается в сообщении.

Алиев также сообщил Макрону об отправке из Баку колонны с гуманитарной помощью для армянского населения региона.

В свою очередь президент Франции отметил, что Париж готов «внести вклад в стабилизацию ситуации и снижение напряженности».

По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Азербайджанская сторона неоднократно сообщала о готовности обеспечить снабжение армянского населения региона всем необходимым через автомобильную дорогу Агдам — Ханкенди.

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