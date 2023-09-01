09:05 (мск), источник: ТАСС
Си Цзиньпин призвал Китай строить социалистическую культуру в опоре на историю
Председатель КНР заявил, что «китайская культура имеет долгую историю, а китайская цивилизация широка и глубока».
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ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая призвал страну более энергично содействовать построению социалистической культуры с китайской спецификой, строить современную цивилизацию китайской нации. Об этом говорится в статье главы государства и правящей партии в теоретическом журнале Qstheory, очередной номер которого поступил подписчикам.
«Китайская культура имеет долгую историю, а китайская цивилизация широка и глубока. Только всесторонне и углубленно понимая историю китайской цивилизации, мы можем более эффективно содействовать творческому преобразованию и инновационному развитию выдающейся традиционной культуры Китая, более энергично содействовать построению социалистической культуры с китайскими особенностями и строить современную цивилизацию китайской нации», — говорится в статье.
«Преемственность китайской цивилизации фундаментально определяет то, что китайская нация должна идти своим собственным путем», — подчеркивает автор. Не понимая Китай с точки зрения давней исторической преемственности, пишет Си Цзиньпин, «невозможно понять ни древний Китай, ни современный Китай, не говоря уже о Китае будущего».
Автор пишет также о «выдающемся миролюбии» китайской цивилизации. «Мирный характер китайской цивилизации фундаментально определяет, — отмечается в статье, — что Китай всегда был строителем мира во всем мире, вкладчиком в глобальное развитие и защитником международного порядка».
В статье говорится о восприимчивости Китая ко всему новому, способности к обновлению. «Модернизация в китайском стиле — это новая жизнь старого государства китайской нации, и она, безусловно, будет способствовать возрождению китайской цивилизации», — указывает Си Цзиньпин.