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09:29 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил Вьетнам с годовщиной независимости

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонгу с 78-летием провозглашения независимости республики, сообщается на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

После японской оккупации (1941−1945) в результате победы Августовской революции 2 сентября 1945 года Вьетнам был провозглашен независимым государством — Демократической Республикой Вьетнам (ДРВ). Вслед за этим более восьми лет (1945−1954) страна отстаивала свой суверенитет в войне сопротивления с Францией.

«Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю 78-летия провозглашения независимости Вьетнама. Российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Между нашими странами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в международных делах», — говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее упрочение всеобъемлющего стратегического партнёрства на благо народов России и Вьетнама, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам — счастья и процветания», — заключил Путин.

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