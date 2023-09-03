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00:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны

Президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей в ООН в Нью-Йорке и Женеве. Об этом говорится в заявлении офиса президента в социальной сети X (бывшая Twitter).

Источник: AP 2023

Данное решение вступает в силу со 2 сентября. Оно было принято по итогам анализа работы нигерийских дипломатических учреждений в других странах.

В заявлении говорится, что президент «полон решимости обеспечить эффективность и качество предоставления услуг» консульствами и посольствами Нигерии, а также гражданам, резидентам и потенциальным гостям.

Ранее командование Вооруженных сил (ВС) Нигерии заявило, что в обществе есть заговор с целью настроить военных против президента страны Болы Тинубу и заставить их свергнуть его власть. Представитель нигерийских ВС бригадный генерал Тукур Гусау подчеркнул, что военнослужащие не будут участвовать ни в каких действиях, направленных на мятеж.

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