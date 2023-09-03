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01:05 (мск), источник: РБК

В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев

Правительство Израиля обсудит массовые беспорядки в Тель-Авиве с участием беженцев из Эритреи и выработает меры по борьбе с нелегальными мигрантами, включая депортации. Об этом сообщила канцелярия главы правительства, передает израильский Седьмой канал.

Источник: РИА "Новости"

«Ввиду серьезных беспорядков в Тель-Авиве премьер-министр решил созвать специальную группу министров по выработке мер в отношении нелегалов, участвовавших в беспорядках, в частности депортацию. Группа соберется завтра [3 сентября] в канцелярии главы правительства в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

В субботу, 2 сентября, беженцы из Эритреи вышли на демонстрацию против мероприятия, которое организовало в Тель-Авиве эритрейское посольство, пишет The Jerusalem Post. Мероприятие было посвящено 30-летию прихода к власти нынешнего президента африканской страны Исайаса Афеворки, уточняет «Би-би-си».

Между сторонниками и противниками эритрейских властей начались столкновения. Оппозиционеры разгромили зал, где должно было состояться мероприятие, нанесли ущерб магазинам и автомобилям. Участники конфликта кидались камнями и досками, было ли у них оружие, неясно.

Полиция начала подавлять беспорядки: применялись светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. По данным израильской службы спасения, в ходе столкновений пострадали более 160 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, по меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения. Пострадали около 50 сотрудников полиции. 39 протестующих задержали.

Channel 12 отмечает, что в Израиле проживают примерно 25 тыс. граждан Эритреи — в основном те, кто бежал от действующего в стране режима.

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