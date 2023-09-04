Назван период, когда человечество было на грани вымирания Тогда вымерло более 95% населения нашей планеты
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
03:59 (мск), источник: ТАСС

Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету “Кинжал” в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — заявил собеседник агентства.

«Кинжал» — это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Носителем ракет является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Кроме того, ранее сообщалось, что под «Кинжалы» должны быть оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжал» назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность — более 2 тыс. км; ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг. Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы «Кинжал» находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Время показало, какой он "хороший". Он просто сумасшедший, причем очень опасный"
Посол России в Турции: история получилась громкой и очень некрасивой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта