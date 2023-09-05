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00:11 (мск), источник: ТАСС

Handelsblatt сообщила, что минные поля представляют особенную сложность для ВСУ

ТАСС, 5 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются со сложностями в ходе контрнаступления, одна из них — большая площадь заминированных полей. Об этом сообщила газета Handelsblatt, чей корреспондент посетил фронт с украинской стороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мины в земле, огромное количество дронов в небе: украинская армия продвигается медленно. Это подрывает моральный дух», — пишет автор. «Украинское наступление проходит сложно. Надежды на быстрое продвижение к Азовскому морю и раскол российского фронта уже уступили место реалиям войны на истощение», — добавляет он.

Журналист публикует выдержки из беседы с военнослужащими Украины, которые рассказывают, что на некоторых участках фронта ВСУ несут основные потери именно из-за мин.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

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