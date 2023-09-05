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13:45 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Индия решила сменить название

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, пишет The Economic Times.

Источник: AP 2023

По информации издания, соответствующую резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.

«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», — написал глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети Х.

Кроме того, он отметил, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше.

«Британцы переименовали Бхарат в Индию. <…> Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет… Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», — заявил один из депутатов верхней палаты индийского парламента.

В прошлом году ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах с Turkey на Türkiye. Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, это изменение стало одним из шагов, нацеленных на повышение престижа страны на международной арене.

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