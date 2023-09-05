16:13 (мск), источник: Ведомости
Путин призвал отметить 80-летие Победы ярко и торжественно
9 мая 2025 г. нужно отметить ярко, торжественно, с глубоким содержанием, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
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«Приближается 80-летие великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно уже сейчас», — подчеркнул президент.
В своем вступительном слове Путин подчеркнул, что отношение в мире к событиям, связанным с предпосылками начала Второй мировой войны, ее ходом и результатами, во многом дает понимание современных процессов.
«Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 г. нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит — снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой. Будто и не было Нюрнберга», — отметил президент.
В рамках заседания Путин предложил создать проект по Великой Отечественной войне, объединяющий артефакты от первых боев на границе до водружения знамени Победы над Берлином, а также резонансные приказы, дневники, акты о капитуляции Германии и Японии и трофейные документы.