Путин назвал отвратительным, что этнический еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма

«Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека — этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства», — заявил президент РФ журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек», — добавил Путин.
По мнению российского лидера, лучше всего это понимают простые граждане Израиля. «Посмотрите, пожалуйста, что они говорят в интернете», — посоветовал он.
Президент России уточнил, что на заседании оргкомитета «Победа» говорил о гражданских лицах, уничтоженных нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе. «Выяснилось, что это свыше 13 млн человек. А потом уже отдельно вопрос был задан по поводу трагедии Холокоста и убийства евреев», — добавил он.
На заседании российского оргкомитета «Победа» Путин привел исторические данные о репрессиях на территории Украины: «Это полтора миллиона человек — женщины, старики, дети, если всего за Холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв».