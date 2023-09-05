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21:15 (мск), источник: RT на русском

В Госдепе не подтверждают сообщения о визите Блинкена в Киев

Замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не подтверждает сообщения о возможном визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

Источник: Reuters

«У меня нет объявлений по поводу какой-либо официальной поездки», — сказал он на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

Украинское «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщило, что Блинкен 6 сентября прибудет в Киев.

Подробности не приводятся.

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