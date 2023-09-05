21:15 (мск), источник: RT на русском
В Госдепе не подтверждают сообщения о визите Блинкена в Киев
Замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не подтверждает сообщения о возможном визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
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«У меня нет объявлений по поводу какой-либо официальной поездки», — сказал он на брифинге. Его слова приводит ТАСС.
Украинское «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщило, что Блинкен 6 сентября прибудет в Киев.
Подробности не приводятся.