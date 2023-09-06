Минобороны предложило ставить на воинский учет заключенных

Согласно проекту постановления, для постановки и снятия с особого воинского учета гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, не нужно будет приходить в военкоматы. Воинский учет будет осуществляться исправительными учреждениями. Они же предоставляют списки граждан в военкоматы по мере приема, этапирования и освобождения заключенных.
Из документа следует, что учреждения уголовно-исполнительной системы должны будут не реже одного раза в год сверять данные с документами воинского учета военкоматов. Кроме того, исправительные учреждения должны своевременно вносить изменения в списки и сообщать об этом военкоматам в течение 10 дней.
Отчеты о результатах проведения особого воинского учета за предшествующий год должны передаваться военкоматам до 1 февраля.
В начале июня Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет и снимать с него граждан без явки в военкомат. Уведомления об этом будут отправляться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, уточняется в документе. Явка по-прежнему будет обязательной для прохождения медицинской комиссии. Рассылать повестки планируется через Единый реестр воинского учета или заказным письмом.