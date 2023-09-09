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13:11 (мск), источник: Life.ru

Путин призвал жителей России принять участие в выборах

Президент РФ Владимир Путин призвал жителей регионов, где в эти выходные проходят выборы, принять участие в голосовании и проявить гражданскую позицию.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства указал, что выборы — это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, посёлка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым граждане доверяют и которые будут отстаивать их интересы в дальнейшем.

«Прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие», — сказал Путин.

Также российский лидер заметил, что выборы в нашей стране организованы максимально удобно для граждан. По его словам, электронное голосование становится всё более популярным, ему доверяют всё больше пользователей.

«Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную позицию», — подчеркнул Путин в обращении к россиянам.

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. Явка за первый день превысила 20%.

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