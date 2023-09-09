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15:55 (мск), источник: © РИА Новости

Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Декларация G20 отражает сбалансированную позицию группы по Украине, намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

Источник: © РИА Новости

«По украинскому сюжету могу сказать, что были очень сложные переговоры и, прежде всего, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнёров», — сказала она журналистам.

По ее словам, «половина “двадцатки” отказалась трактовать события в интересах того, как подаёт их Запад».

«То, что мы слышали с вами весь год о том, что украинский конфликт провоцирует ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, сейчас отражено в сбалансированном виде», — добавила Лукаш.

Она отметила, что в декларации достигнут «консенсусный язык».

«Мы все как члены “Группы двадцати” договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру», — добавила шерпа РФ, отметив важность этого.

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