Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20

«По украинскому сюжету могу сказать, что были очень сложные переговоры и, прежде всего, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнёров», — сказала она журналистам.
По ее словам, «половина “двадцатки” отказалась трактовать события в интересах того, как подаёт их Запад».
«То, что мы слышали с вами весь год о том, что украинский конфликт провоцирует ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, сейчас отражено в сбалансированном виде», — добавила Лукаш.
Она отметила, что в декларации достигнут «консенсусный язык».
«Мы все как члены “Группы двадцати” договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру», — добавила шерпа РФ, отметив важность этого.