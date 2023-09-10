Нарышкин заявил, что Запад шулерски составляет рейтинги университетов мира

«Серьезным вызовом, безусловно, являются неоколониальные подходы в сферах образования и науки. Необъективность, перерастающая порою в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки, превращают многие незападные общества в вынужденных доноров интеллектуального капитала», — отметил он в обращении, которое прозвучало на конференции «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир».
Нарышкин подчеркнул, что Запад из-за неуважения к другим культурам и убежденности в своем превосходстве предпринимает «глубоко ошибочные шаги, направленные на сохранение своего якобы привилегированного статуса». По его словам, этот подход уже причинил «немалый ущерб и страдание всему человечеству». «Следует выработать альтернативные принципы мироустройства, основанные на взаимном уважении и суверенитете, подлинном равноправии всех участников международных отношений», — добавил глава СВР и председатель Российского исторического общества.
VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10—13 сентября 2023 года. Его девизом станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.