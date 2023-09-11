Рогов: Работино превращается во второй Артемовск

Он добавил, что основные бои в области проходят на линии Работино-Вербовое. «Там идут попытки прорваться, но они пресекаются нашей артиллерией, фронтовой авиацией, нашими военными в близком бою… В среднем по 6−7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону», — добавил он.
Работино расположено на автодороге из Орехова в Токмак, следом за которым находится Мелитополь. 22 августа замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ зашли в центр Работино. 5 сентября врио губернатора российской Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отходе российских войск из села. Минобороны после этого сказало, что изменений в тактическом положении российских войск нет.
Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. В конце мая 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии города. По его словам, в результате боев погибли 20 тыс. бойцов ЧВК. ВСУ, по данным Пригожина, потеряли 50 тыс. человек убитыми и 50−70 тыс. ранеными.