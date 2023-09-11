Тест: как хорошо вы знакомы с биографией Льва Толстого 9 сентября исполняется 195 лет со дня рождения писателя. По этому случаю мы создали тест с самыми интересными фактами из биографии классика
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
11:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогов: Работино превращается во второй Артемовск

Село Работино в Запорожской области превращается для Вооруженныех сил Украины (ВСУ) «во второй Артемовск» (Бахмут), утверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, «на смену бахмутской мясорубке, пришла работинская».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Наступали — веселились, проиграли — прослезились… Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы.

Владимир Рогов
глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией»

Он добавил, что основные бои в области проходят на линии Работино-Вербовое. «Там идут попытки прорваться, но они пресекаются нашей артиллерией, фронтовой авиацией, нашими военными в близком бою… В среднем по 6−7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону», — добавил он.

Работино расположено на автодороге из Орехова в Токмак, следом за которым находится Мелитополь. 22 августа замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ зашли в центр Работино. 5 сентября врио губернатора российской Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отходе российских войск из села. Минобороны после этого сказало, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. В конце мая 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии города. По его словам, в результате боев погибли 20 тыс. бойцов ЧВК. ВСУ, по данным Пригожина, потеряли 50 тыс. человек убитыми и 50−70 тыс. ранеными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лаура Кеффер.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти отрицают подготовку к новой волне мобилизации
Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта